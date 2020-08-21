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Полиция назвала выявленный у Навального химикат

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Исследование показало наличие в образцах, взятых у основателя ФБК Алексея Навального, промышленного химического вещества, сообщили ТАСС в Управлении МВД по Омской области. 

«Хромотографическое исследование показало наличие вещества "2-этилгексилдифенилфосфат", которое относится к промышленным химическим веществам», ‒ рассказали агентству в ведомстве. 

В полиции пояснили, что это вещество ‒ пластификатор, который добавляется в полимеры для повышения эластичности.

«Не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт А. А. Навального с подобными предметами, например через пластиковый стаканчик», ‒ предположили в региональном управлении МВД.

Ранее утром замглавврача больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска Анатолий Калиниченко заявил, что в крови и моче находящегося в коме Навального ядов не обнаружено. Позже он назвал предварительный диагноз: нарушение обмена веществ из-за понижения уровня сахара в крови. 

Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Там Навального доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он впал в кому.

Ранее по теме: В больницу к Навальному направились немецкие врачи

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных