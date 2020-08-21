Полиция назвала выявленный у Навального химикат
Исследование показало наличие в образцах, взятых у основателя ФБК Алексея Навального, промышленного химического вещества, сообщили ТАСС в Управлении МВД по Омской области.
«Хромотографическое исследование показало наличие вещества "2-этилгексилдифенилфосфат", которое относится к промышленным химическим веществам», ‒ рассказали агентству в ведомстве.
В полиции пояснили, что это вещество ‒ пластификатор, который добавляется в полимеры для повышения эластичности.
«Не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт А. А. Навального с подобными предметами, например через пластиковый стаканчик», ‒ предположили в региональном управлении МВД.
Ранее утром замглавврача больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска Анатолий Калиниченко заявил, что в крови и моче находящегося в коме Навального ядов не обнаружено. Позже он назвал предварительный диагноз: нарушение обмена веществ из-за понижения уровня сахара в крови.
Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Там Навального доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он впал в кому.