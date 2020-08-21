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Ефремов допустил нахождение на пассажирском кресле в момент ДТП

Ведомости

Актер Михаил Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском кресле своей машины в момент ДТП со смертельным исходом, сообщает ТАСС.

«Может, об этом шрам на шее говорит. Если я садился на пассажирское сиденье, то я просто перекидывал ремень безопасности и накинул его себе на шею. Он всегда был пристегнут», — сказал Ефремов на заседании суда. 

При этом он отметил, что однозначно утверждать этого не может. «У меня память про этот день фрагментарная. Как говорят в кино, монтаж «салатом»», — цитирует Ефремова агентство. 

Адвокат актера Эльман Пашаев предположил, что на заднем сидении автомобиля Ефремова в момент ДТП мог кто-то сидеть.

Актеру предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. По данным следствия, Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице. Адвокат актера Эльмар Пашаев позже представил в суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент ДТП за рулем машины артиста находился другой человек.

Ранее по теме: Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных