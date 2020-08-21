Ефремов допустил нахождение на пассажирском кресле в момент ДТП
Актер Михаил Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском кресле своей машины в момент ДТП со смертельным исходом, сообщает ТАСС.
«Может, об этом шрам на шее говорит. Если я садился на пассажирское сиденье, то я просто перекидывал ремень безопасности и накинул его себе на шею. Он всегда был пристегнут», — сказал Ефремов на заседании суда.
При этом он отметил, что однозначно утверждать этого не может. «У меня память про этот день фрагментарная. Как говорят в кино, монтаж «салатом»», — цитирует Ефремова агентство.
Адвокат актера Эльман Пашаев предположил, что на заднем сидении автомобиля Ефремова в момент ДТП мог кто-то сидеть.
Актеру предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. По данным следствия, Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице. Адвокат актера Эльмар Пашаев позже представил в суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент ДТП за рулем машины артиста находился другой человек.