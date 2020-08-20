Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

«Я гулял в тот вечер по Москве и вдруг услышал визг тормозов. Обернувшись, я увидел, что произошло ДТП. Я бросился к ближайшей машине, попавшей в аварию. Это был джип, за рулем которого сидел молодой человек и складывал подушку безопасности», – зачитал материалы опроса очевидца Пашаев.