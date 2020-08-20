Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
«Я гулял в тот вечер по Москве и вдруг услышал визг тормозов. Обернувшись, я увидел, что произошло ДТП. Я бросился к ближайшей машине, попавшей в аварию. Это был джип, за рулем которого сидел молодой человек и складывал подушку безопасности», – зачитал материалы опроса очевидца Пашаев.
Адвокат подчеркнул, что Кобец отрицательно ответил на вопрос, «является ли водитель того джипа Ефремовым».
При этом представляющий интересы потерпевших адвокат Александр Добровинский заявил, что представит в суде свидетеля, который подтвердит, что в момент аварии за рулем был именно Ефремов.
По данным следствия, 8 июня Ефремов, будучи за рулем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови, болевого шока и жировой эмболии. Теперь актеру инкриминируют нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ), максимальное наказание за такое деяние составляет 12 лет лишения свободы. Обвинение 20 июля утвердила столичная прокуратура.
После аварии Ефремов признал, что был пьяным за рулем, это подтверждают видеозаписи, показанные 6 августа в зале Пресненского суда. Однако позже артист отказался от признания вины. Его адвокат объяснил это тем, что артист первоначально «ничего не понимал».