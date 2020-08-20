Жена Михаила Ефремова отрицает признание им вины в ДТП
Михаил Ефремов никогда не признавал вину в гибели Сергея Захарова в ДТП, заявила в Пресненском суде жена актера Софья Кругликова, сообщает ТАСС.
«Михаил никогда не признавал вину, несмотря на все заметки в прессе. Он хочет разобраться в том, что случилось», – цитирует Кругликову агентство. Отвечая на вопрос адвоката потерпевших Александра Добровинского о том, почему Ефремов не извинился, увидев потерпевших в суде, она отметила, что он считает себя потерпевшим.
Актеру предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве.
6 августа в зале Пресненского суда Москвы показали видеозаписи, на которых актер Михаил Ефремов при даче показаний сотруднику ДПС сразу после аварии признается, что был пьяным за рулем. Позже адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что Ефремов отказался от признания вины в смертельном ДТП из-за того, что ничего не помнит.