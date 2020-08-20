Жена Михаила Ефремова отрицает признание им вины в ДТП

«Михаил никогда не признавал вину, несмотря на все заметки в прессе. Он хочет разобраться в том, что случилось», – цитирует Кругликову агентство. Отвечая на вопрос адвоката потерпевших Александра Добровинского о том, почему Ефремов не извинился, увидев потерпевших в суде, она отметила, что он считает себя потерпевшим.