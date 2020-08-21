Навальный продолжит лечиться в Омске до стабилизации состояния
Политик Алексей Навальный продолжит лечение в Больнице скорой медицинской помощи №1 в Омске до стойкой стабилизации состояния, заявил главврач больницы Александр Мураховский, сообщают «РИА Новости».
«В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП №1 до стойкой стабилизации его состояния», — сказал Мураховский.
Главврач отметил, что в консилиуме, который пришел к такому решению, приняли участие немецкие специалисты и врачи из Москвы. «Нам никто не возразил и никто не сказал, что мы что-то не выполняем или что-то не то, что должны выполнять», — добавил он.
Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Официальный диагноз Навального пока не назван. Соратники Навального считают, что его могли отравить. Утром 21 августа главный врач больницы Александр Мураховский, отрицавший отравление, назвал предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.