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В России пройдут испытания шведской вакцины от коронавируса

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Минздрав разрешил шведской компании AstraZeneca провести в России третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса, говорится в государственном реестре лекарственных средств Минздрава.

Третья фаза клинических испытаний вакцины начнется 21 августа 2020 года. Испытания пройдут в четырех медицинских организациях на 150 пациентах. 

11 августа 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России. Вакцина была разработана в научном центре им. Н.Ф. Гамалеи и прошла 2 фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 года. В августе 2020 года может начаться добровольная вакцинация медиков.

Ранее правительство Мексики выразило заинтересовалось в проведении в своей стране третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. 

Ранее по теме: Россия отправит в Мексику 2000 доз вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных