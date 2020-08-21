В России пройдут испытания шведской вакцины от коронавируса
Минздрав разрешил шведской компании AstraZeneca провести в России третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса, говорится в государственном реестре лекарственных средств Минздрава.
Третья фаза клинических испытаний вакцины начнется 21 августа 2020 года. Испытания пройдут в четырех медицинских организациях на 150 пациентах.
11 августа 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России. Вакцина была разработана в научном центре им. Н.Ф. Гамалеи и прошла 2 фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 года. В августе 2020 года может начаться добровольная вакцинация медиков.
Ранее правительство Мексики выразило заинтересовалось в проведении в своей стране третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса.