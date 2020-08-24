В Госдуме предложили выплачивать 10 000 рублей на сборы ребенка в школу
В правительство России направлен законопроект о ежегодной выплате родителям школьников по 10 000 руб. к началу нового учебного года. О такой инициативе в своем телеграм-канале рассказал один из авторов идеи, руководитель комитета Госдумы от ЛДПР по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 000 руб. на каждого ребенка», – говорится в законопроекте. Либерал-демократы также предлагают каждый год индексировать эту выплату.
Депутаты от фракции ЛДПР, поддержавшие законопроект, отмечают, что в результате пандемии коронавируса финансовое положение многих семей значительно ухудшилось. По их оценке, сборы первоклассника к 1 сентября могут обойтись родителям в 20 000 руб. В проекте также назван срок выплаты – в следующем месяце после подачи заявления. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2021 г.