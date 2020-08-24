В Госдуме предложили выплачивать 10 000 рублей на сборы ребенка в школу

Депутаты от фракции ЛДПР, поддержавшие законопроект, отмечают, что в результате пандемии коронавируса финансовое положение многих семей значительно ухудшилось. По их оценке, сборы первоклассника к 1 сентября могут обойтись родителям в 20 000 руб. В проекте также назван срок выплаты – в следующем месяце после подачи заявления. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2021 г.