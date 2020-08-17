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Родителям первоклассников могут дать специальный выходной

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Руководитель института прогрессивного образования Анна Маркс предложила ввести в России выходной для родителей первоклассников на 1 сентября. Соответствующее обращение, как пишет «РИА Новости», Маркс направила вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Маркс рассказала, что институт в первой декаде августа провел опрос, который охватил 1600 родителей в разных регионах, и 56% респондентов заявили, что они намерены проводить ребенка на первый урок, при этом большинству придется брать для этого отгул или отпуск за свой счет, остальные решили договориться с работодателем, чтобы выйти на работу чуть позднее.

Кроме того, присутствие родителей, по мнению психологов, крайне важно для внутреннего спокойствия первоклассников 1 сентября, потому что в момент начала обучения они могут испытывать сильный стресс.

Как отмечает агентство, Маркс попросила Голикову рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство, что, по ее словам, позволит «сохранить традиции празднования Дня знаний» и будет способствовать «скорейшей адаптации детей к новой учебной среде».

Ранее в августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый учебный год в московских школах начнется без торжественных линеек и массовых мероприятий. Он добавил, что учеба в московских школах начнется 1 сентября при условии соблюдения ими мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Ранее по теме: Собянин анонсировал начало учебного года без школьных линеек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных