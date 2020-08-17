Родителям первоклассников могут дать специальный выходной

Маркс рассказала, что институт в первой декаде августа провел опрос, который охватил 1600 родителей в разных регионах, и 56% респондентов заявили, что они намерены проводить ребенка на первый урок, при этом большинству придется брать для этого отгул или отпуск за свой счет, остальные решили договориться с работодателем, чтобы выйти на работу чуть позднее.