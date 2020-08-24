Суд Москвы отменил первый автоматический штраф за езду без цифрового пропуска

Цифровые пропуска действовали в Москве с конца марта до начала июня в рамках борьбы с распространением коронавируса. Их нужно было оформлять для выхода из дома. Житель Москвы Максим Чирков 22 мая подал жалобу на постановление о назначении штрафа в 5000 руб. за езду без пропуска. Основанием для штрафа стали данные с камер фиксации ‒ суд посчитал их недостаточными для доказательства правонарушения, так как «видеозаписи должны были быть использованы в качестве одного из доказательств совершения административного правонарушения», отмечается в решении суда.