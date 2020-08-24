Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Суд Москвы отменил первый автоматический штраф за езду без цифрового пропуска

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы отменил штраф за езду без цифрового пропуска, который был выписан в автоматическом режиме на основании материалов, полученных с камер автоматической фиксации. Об этом говорится в решении суда, на которое первыми обратили внимание «Открытые медиа». 

Цифровые пропуска действовали в Москве с конца марта до начала июня в рамках борьбы с распространением коронавируса. Их нужно было оформлять для выхода из дома. Житель Москвы Максим Чирков 22 мая подал жалобу на постановление о назначении штрафа в 5000 руб. за езду без пропуска. Основанием для штрафа стали данные с камер фиксации ‒ суд посчитал их недостаточными для доказательства правонарушения, так как «видеозаписи должны были быть использованы в качестве одного из доказательств совершения административного правонарушения», отмечается в решении суда. 

Ранее по теме: Юридический сервис создал приложение для обжалования штрафов за езду без пропуска

Чирков стал первым, кого оштрафовали за езду без цифрового пропуска в автоматическом режиме, сообщал «Коммерсантъ». В департаменте транспорта Москвы изданию рассказали, что провели проверку по данному случаю. По их версии, мужчина допустил ошибку при вводе номера, из-за чего и получил штраф.

Как отмечают «Открытые медиа», решение Мещанского райсуда вынесено 20 августа ‒ через два дня после того, как Мосгорсуд отказался рассматривать иск ряда муниципальных депутатов и жителей столицы о признании незаконным особого порядка фиксации нарушений режима повышенной готовности ‒ на основании данных с камер видеонаблюдения и средств. Ранее Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила штрафы, выписанные одному из заявителей ‒ депутату Мосгордумы Михаилу Тимонову. 

По словам руководителя транспортного комплекса Москвы Максима Ликсутова, власти Москвы отменили 32 000 штрафов водителям за ошибки при оформлении пропусков в период пандемии, писали «РИА Новости».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных