Суд Москвы отменил первый автоматический штраф за езду без цифрового пропуска
Мещанский районный суд Москвы отменил штраф за езду без цифрового пропуска, который был выписан в автоматическом режиме на основании материалов, полученных с камер автоматической фиксации. Об этом говорится в решении суда, на которое первыми обратили внимание «Открытые медиа».
Цифровые пропуска действовали в Москве с конца марта до начала июня в рамках борьбы с распространением коронавируса. Их нужно было оформлять для выхода из дома. Житель Москвы Максим Чирков 22 мая подал жалобу на постановление о назначении штрафа в 5000 руб. за езду без пропуска. Основанием для штрафа стали данные с камер фиксации ‒ суд посчитал их недостаточными для доказательства правонарушения, так как «видеозаписи должны были быть использованы в качестве одного из доказательств совершения административного правонарушения», отмечается в решении суда.
Чирков стал первым, кого оштрафовали за езду без цифрового пропуска в автоматическом режиме, сообщал «Коммерсантъ». В департаменте транспорта Москвы изданию рассказали, что провели проверку по данному случаю. По их версии, мужчина допустил ошибку при вводе номера, из-за чего и получил штраф.
Как отмечают «Открытые медиа», решение Мещанского райсуда вынесено 20 августа ‒ через два дня после того, как Мосгорсуд отказался рассматривать иск ряда муниципальных депутатов и жителей столицы о признании незаконным особого порядка фиксации нарушений режима повышенной готовности ‒ на основании данных с камер видеонаблюдения и средств. Ранее Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила штрафы, выписанные одному из заявителей ‒ депутату Мосгордумы Михаилу Тимонову.
По словам руководителя транспортного комплекса Москвы Максима Ликсутова, власти Москвы отменили 32 000 штрафов водителям за ошибки при оформлении пропусков в период пандемии, писали «РИА Новости».