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Суд приостановил процесс по делу Навального о клевете на ветерана

Ведомости

Мировой суд района Южное Медведково в Москве решил приостановить производство по уголовному делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на судью Веру Акимову.

«Подсудимый не явился в суд, потому что болен… Данная информация общеизвестна, следует из сообщений СМИ. Имеются основания для приостановки производства по делу до его выздоровления... Таким образом, производство по делу приостановить, меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить прежней», ‒ цитирует Акимову агентство.

Уголовное дело о клевете против Навального возбудили в середине июня. Следствие заподозрило политика в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), и вызвало его на допрос. В июле Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных