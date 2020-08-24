Суд приостановил процесс по делу Навального о клевете на ветерана

«Подсудимый не явился в суд, потому что болен… Данная информация общеизвестна, следует из сообщений СМИ. Имеются основания для приостановки производства по делу до его выздоровления... Таким образом, производство по делу приостановить, меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить прежней», ‒ цитирует Акимову агентство.