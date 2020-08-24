Суд приостановил процесс по делу Навального о клевете на ветерана
Мировой суд района Южное Медведково в Москве решил приостановить производство по уголовному делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на судью Веру Акимову.
«Подсудимый не явился в суд, потому что болен… Данная информация общеизвестна, следует из сообщений СМИ. Имеются основания для приостановки производства по делу до его выздоровления... Таким образом, производство по делу приостановить, меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить прежней», ‒ цитирует Акимову агентство.
Уголовное дело о клевете против Навального возбудили в середине июня. Следствие заподозрило политика в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), и вызвало его на допрос. В июле Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.