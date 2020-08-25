Часть сотрудников «Яндекса» покинула Минск после обысков

В середине августа в двух офисах «Яндекса» в Минске прошли обыски. Они были проведены сотрудниками Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД. Как сообщали в пресс-службе компании «Ведомостям», в ходе обыска никакого оборудования изъято не было, задержаний в офисе также не проводилось.