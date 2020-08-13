«Яндекс» раскрыл детали обысков в офисах компании в Минске

«Яндекс» раскрыл детали обысков в офисах компании в МинскеОни проводились сотрудниками Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД
Сегодня в двух офисах Яндекса в Минске проведены обыски сотрудниками, которые представились как ГУБОПиК Республики Беларусь. Несколько сотрудников Яндекса находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы
Первыми о следственных действиях в офисах компаний в Минске написал ТАСС со ссылкой на одного из сотрудников силовых структур, которые якобы находились в офисном здании на проспекте Победителей в Минске. Позже в пресс-службе компании «Ведомостям» подтвердили эту информацию, уточнялось, что неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы компаний. Там также отметили, что в ходе обыска никакого оборудования изъято не было, задержаний в офисе также не проводилось.
Неизвестные люди с оружием пришли в офис Uber в Минске, так как там находится водительский хаб «Яндекс.Такси». Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли информацию о проведении следственных действий, сообщало агентство «Sputnik Беларусь».