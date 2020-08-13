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«Яндекс» раскрыл детали обысков в офисах компании в Минске

Они проводились сотрудниками Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД
Ведомости
Сегодня в двух офисах Яндекса в Минске проведены обыски сотрудниками, которые представились как ГУБОПиК Республики Беларусь. Несколько сотрудников Яндекса находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы

Первыми о следственных действиях в офисах компаний в Минске написал ТАСС со ссылкой на одного из сотрудников силовых структур, которые якобы находились в офисном здании на проспекте Победителей в Минске. Позже в пресс-службе компании «Ведомостям» подтвердили эту информацию, уточнялось, что неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы компаний. Там также отметили, что в ходе обыска никакого оборудования изъято не было, задержаний в офисе также не проводилось.

Неизвестные люди с оружием пришли в офис Uber в Минске, так как там находится водительский хаб «Яндекс.Такси». Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли информацию о проведении следственных действий, сообщало агентство «Sputnik Беларусь».

Ранее по теме: СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных