«Яндекс» раскрыл детали обысков в офисах компании в Минске

Первыми о следственных действиях в офисах компаний в Минске написал ТАСС со ссылкой на одного из сотрудников силовых структур, которые якобы находились в офисном здании на проспекте Победителей в Минске. Позже в пресс-службе компании «Ведомостям» подтвердили эту информацию, уточнялось, что неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы компаний. Там также отметили, что в ходе обыска никакого оборудования изъято не было, задержаний в офисе также не проводилось.