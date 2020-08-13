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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Ведомости

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».

Ранее о том, что в офисах компаний в Минске проводятся следственные действия, сообщал ТАСС со ссылкой на одного из сотрудников силовых структур, которые якобы находились в офисном здании на проспекте Победителей в Минске. В пресс-службе «Яндекса» «Ведомостям» подтвердили эту информацию. По их данным, неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы компаний.

В офисе находится водительский хаб Яндекс.Такси, и в том числе Uber. По данным источника The Bell, внутри офиса остались заблокированными сотрудники, их количество «немногочисленно», поскольку все офисы компании с весны «технически закрыты» из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее по теме: В офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли вооруженные люди

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных