СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ранее о том, что в офисах компаний в Минске проводятся следственные действия, сообщал ТАСС со ссылкой на одного из сотрудников силовых структур, которые якобы находились в офисном здании на проспекте Победителей в Минске. В пресс-службе «Яндекса» «Ведомостям» подтвердили эту информацию. По их данным, неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы компаний.
В офисе находится водительский хаб Яндекс.Такси, и в том числе Uber. По данным источника The Bell, внутри офиса остались заблокированными сотрудники, их количество «немногочисленно», поскольку все офисы компании с весны «технически закрыты» из-за ситуации с коронавирусом.