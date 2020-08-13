СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Ранее о том, что в офисах компаний в Минске проводятся следственные действия, сообщал ТАСС со ссылкой на одного из сотрудников силовых структур, которые якобы находились в офисном здании на проспекте Победителей в Минске. В пресс-службе «Яндекса» «Ведомостям» подтвердили эту информацию. По их данным, неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы компаний.