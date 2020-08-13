В офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли вооруженные люди

В пресс-службе «Яндекса» «Ведомостям» соощили, что неизвестные люди с оружием пришли в офис Uber в Минске. В пресс-службе пояснили, что в офисе находится водительский хаб Яндекс.Такси, и в том числе Uber, так как в Белоруссии, так же как и в России, компании работают под совместным предприятием (СП) MLU B.V.