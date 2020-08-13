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В офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли вооруженные люди

Ведомости

Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» в Минске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, отметив, что в пресс-службе компании подтвердили эту информацию. По словам источника, офисы заблокированы, внутри остались сотрудники.

«Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри», — сказал собеседник агентства.

По данным источника The Bell, внутри офиса количество сотрудников «немногочисленно», поскольку все офисы компании с весны «технически закрыты» из-за ситуации с коронавирусом. Офис «Яндекса» в Минске находится на проспекте Дзержинского вдали от центра города, где проходили протесты.

В пресс-службе «Яндекса» «Ведомостям» соощили, что неизвестные люди с оружием пришли  в офис Uber в Минске. В пресс-службе пояснили, что в офисе находится водительский хаб Яндекс.Такси, и в том числе Uber, так как в Белоруссии, так же как и в России, компании работают под совместным предприятием (СП) MLU B.V.

На фоне новостей о блокировке офисов акции «Яндекса» дешевели до 4 431,2 руб. за шт., что на 3,3% выше закрытия предыдущих торгов. По данным на 13:54 мск, стоимость акций составила 4 450,4 руб. за шт (+3,98%), следует из данных Московской биржи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных