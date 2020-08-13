В офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли вооруженные люди
Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» в Минске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, отметив, что в пресс-службе компании подтвердили эту информацию. По словам источника, офисы заблокированы, внутри остались сотрудники.
«Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри», — сказал собеседник агентства.
По данным источника The Bell, внутри офиса количество сотрудников «немногочисленно», поскольку все офисы компании с весны «технически закрыты» из-за ситуации с коронавирусом. Офис «Яндекса» в Минске находится на проспекте Дзержинского вдали от центра города, где проходили протесты.
В пресс-службе «Яндекса» «Ведомостям» соощили, что неизвестные люди с оружием пришли в офис Uber в Минске. В пресс-службе пояснили, что в офисе находится водительский хаб Яндекс.Такси, и в том числе Uber, так как в Белоруссии, так же как и в России, компании работают под совместным предприятием (СП) MLU B.V.
На фоне новостей о блокировке офисов акции «Яндекса» дешевели до 4 431,2 руб. за шт., что на 3,3% выше закрытия предыдущих торгов. По данным на 13:54 мск, стоимость акций составила 4 450,4 руб. за шт (+3,98%), следует из данных Московской биржи.