Росгвардия объяснила выражение признательности основателю «Омбудсмена полиции»
В Росгвардии объяснили выражение признательности основателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, который проходит по 14 уголовным делам. По словам представителя ведомства Валерия Грибакина, Воронцов направил в Росгвардию обращение о предоставлении характеристики, после чего получил от ведомства ответ с «признательностью за конструктивное взаимодействие» в период до заключения под стражу, пишет РБК.
«В представленном адресату ответе о характеристике не говорилось, как и о благодарности, а была обозначена «признательность за конструктивное взаимодействие», которое осуществлялось в более ранний период до задержания и заключения под стражу», — заявил собеседник издания.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил Воронцову благодарность. Отмечалось, что сотрудничество с проектом «Омбудсмен полиции» позволило «доводить до сведения общества объективную информацию о деятельности ведомства».
Воронцов – бывший сотрудник МВД. Его проект «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов. 7 мая правоохранительные органы задержали основателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника полиции. В середине августа стало известно, что следователи возбудили еще семь уголовных дел в отношении Воронцова. В сумме в отношении экс-полицейского расследуется 14 дел. Шесть уголовных дел возбуждено из-за оскорбления представителя власти и еще одно дело – за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов.