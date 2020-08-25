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Росгвардия объяснила выражение признательности основателю «Омбудсмена полиции»

Ведомости

В Росгвардии объяснили выражение признательности основателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, который проходит по 14 уголовным делам. По словам представителя ведомства Валерия Грибакина, Воронцов направил в Росгвардию обращение о предоставлении характеристики, после чего получил от ведомства ответ с «признательностью за конструктивное взаимодействие» в период до заключения под стражу, пишет РБК.

«В представленном адресату ответе о характеристике не говорилось, как и о благодарности, а была обозначена «признательность за конструктивное взаимодействие», которое осуществлялось в более ранний период до задержания и заключения под стражу», — заявил собеседник издания.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил Воронцову благодарность. Отмечалось, что сотрудничество с проектом «Омбудсмен полиции» позволило «доводить до сведения общества объективную информацию о деятельности ведомства».

Воронцов – бывший сотрудник МВД. Его проект «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов. 7 мая правоохранительные органы задержали основателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника полиции. В середине августа стало известно, что следователи возбудили еще семь уголовных дел в отношении Воронцова. В сумме в отношении экс-полицейского расследуется 14 дел. Шесть уголовных дел возбуждено из-за оскорбления представителя власти и еще одно дело – за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов.

Ранее по теме: Основатель паблика «Омбудсмен полиции» стал фигурантом 14 уголовных дел

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных