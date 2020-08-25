Росгвардия объяснила выражение признательности основателю «Омбудсмена полиции»

Воронцов – бывший сотрудник МВД. Его проект «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов. 7 мая правоохранительные органы задержали основателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника полиции. В середине августа стало известно, что следователи возбудили еще семь уголовных дел в отношении Воронцова. В сумме в отношении экс-полицейского расследуется 14 дел. Шесть уголовных дел возбуждено из-за оскорбления представителя власти и еще одно дело – за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов.