Основатель паблика «Омбудсмен полиции» стал фигурантом 14 уголовных дел
Следователи возбудили еще семь уголовных дел в отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. В сумме в его отношении расследуется 14 дел, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов Сергея Тюленева.
Уточняется, что шесть уголовных дел возбуждено из-за оскорбления представителя власти на основании публикаций в социальной сети «В контакте» (ст. 319 УК РФ) и еще одно дело – за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ).
Ранее «Интерфакс» сообщал о возбуждении семи уголовных дел в отношении Воронцова, в том числе по статьям о вымогательстве и распространении порнографии. Два дела связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, вымогал 300 000 руб. в обмен на отказ от публикации личных фотографий, которые все же были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить. Воронцов вину не признает.
Воронцов – бывший сотрудник МВД. Его проект «Омбудсмен полиции» занимался защитой прав сотрудников правоохранительных органов.