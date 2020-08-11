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Основатель паблика «Омбудсмен полиции» стал фигурантом 14 уголовных дел

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Следователи возбудили еще семь уголовных дел в отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. В сумме в его отношении расследуется 14 дел, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов Сергея Тюленева.

Уточняется, что шесть уголовных дел возбуждено из-за оскорбления представителя власти на основании публикаций в социальной сети «В контакте» (ст. 319 УК РФ) и еще одно дело – за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ).

Ранее «Интерфакс» сообщал о возбуждении семи уголовных дел в отношении Воронцова, в том числе по статьям о вымогательстве и распространении порнографии. Два дела связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, вымогал 300 000 руб. в обмен на отказ от публикации личных фотографий, которые все же были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить. Воронцов вину не признает.

Воронцов – бывший сотрудник МВД. Его проект «Омбудсмен полиции» занимался защитой прав сотрудников правоохранительных органов.

Ранее по теме: Основатель паблика «Омбудсмен полиции» стал фигурантом семи уголовных дел

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных