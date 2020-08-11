Основатель паблика «Омбудсмен полиции» стал фигурантом 14 уголовных дел

Ранее «Интерфакс» сообщал о возбуждении семи уголовных дел в отношении Воронцова, в том числе по статьям о вымогательстве и распространении порнографии. Два дела связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, вымогал 300 000 руб. в обмен на отказ от публикации личных фотографий, которые все же были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить. Воронцов вину не признает.