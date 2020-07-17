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Основатель паблика «Омбудсмен полиции» стал фигурантом семи уголовных дел

Ведомости

Возбуждены еще два уголовных дела в отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, всего их стало семь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.

По его словам, эти два новых дела, возбужденных по статье 319 УК (оскорбление представителя власти), соединены в одно производство.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что Воронцов проходит по четырем уголовным делам, в том числе о вымогательстве и распространении порнографии. Два дела связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, вымогал 300 000 руб. в обмен на отказ от публикации личных фотографий, которые все же были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить.  Другие дела возбуждены после обращения двух женщин, фигурировавших в качестве пострадавших. Воронцов не признает вину, а его адвокат считает, что обвинение основано на оговоре.

Воронцов – бывший сотрудник МВД. Его проект «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов. За одиночный пикет в поддержку Воронцова 26 мая задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара, которого Тверской районный суд арестовал его на 15 суток.

Ранее по теме: Суд продлил арест основателю паблика «Омбудсмен полиции»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных