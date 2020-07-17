Основатель паблика «Омбудсмен полиции» стал фигурантом семи уголовных дел

Ранее «Интерфакс» сообщал, что Воронцов проходит по четырем уголовным делам, в том числе о вымогательстве и распространении порнографии. Два дела связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, вымогал 300 000 руб. в обмен на отказ от публикации личных фотографий, которые все же были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить. Другие дела возбуждены после обращения двух женщин, фигурировавших в качестве пострадавших. Воронцов не признает вину, а его адвокат считает, что обвинение основано на оговоре.