Основатель паблика «Омбудсмен полиции» стал фигурантом семи уголовных дел
Возбуждены еще два уголовных дела в отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, всего их стало семь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
По его словам, эти два новых дела, возбужденных по статье 319 УК (оскорбление представителя власти), соединены в одно производство.
Ранее «Интерфакс» сообщал, что Воронцов проходит по четырем уголовным делам, в том числе о вымогательстве и распространении порнографии. Два дела связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, вымогал 300 000 руб. в обмен на отказ от публикации личных фотографий, которые все же были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить. Другие дела возбуждены после обращения двух женщин, фигурировавших в качестве пострадавших. Воронцов не признает вину, а его адвокат считает, что обвинение основано на оговоре.
Воронцов – бывший сотрудник МВД. Его проект «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов. За одиночный пикет в поддержку Воронцова 26 мая задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара, которого Тверской районный суд арестовал его на 15 суток.