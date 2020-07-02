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Суд продлил арест основателю паблика «Омбудсмен полиции»

Ведомости

Дорогомиловский суд Москвы продлил до 6 августа арест основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, сообщает «Интерфакс». Воронцов проходит сразу по четырем уголовным делам, в том числе о вымогательстве и распространении порнографии.

Два дела связаны с бывшим полицейским, у которого создатель проекта, по версии следствия, вымогал 300 000 руб. в обмен на отказ от публикации личных фотографий, которые в итоге были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить. По этому делу также проходит администратор «Омбудсмена полиции» Игорь Худяков. Другие дела возбуждены по обращению двух женщин, которые фигурируют в качестве пострадавших. Воронцов не признает вину, а его адвокат считает, что обвинение основано на оговоре

Воронцов – бывший сотрудник МВД. Его проект «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов. За одиночный пикет в поддержку Воронцова 26 мая задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара. 28 мая Тверской районный суд арестовал его на 15 суток.

Ранее по теме: Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных