Суд продлил арест основателю паблика «Омбудсмен полиции»
Дорогомиловский суд Москвы продлил до 6 августа арест основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, сообщает «Интерфакс». Воронцов проходит сразу по четырем уголовным делам, в том числе о вымогательстве и распространении порнографии.
Два дела связаны с бывшим полицейским, у которого создатель проекта, по версии следствия, вымогал 300 000 руб. в обмен на отказ от публикации личных фотографий, которые в итоге были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить. По этому делу также проходит администратор «Омбудсмена полиции» Игорь Худяков. Другие дела возбуждены по обращению двух женщин, которые фигурируют в качестве пострадавших. Воронцов не признает вину, а его адвокат считает, что обвинение основано на оговоре
Воронцов – бывший сотрудник МВД. Его проект «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов. За одиночный пикет в поддержку Воронцова 26 мая задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара. 28 мая Тверской районный суд арестовал его на 15 суток.