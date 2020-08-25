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Умер бывший солист балета Большого театра Владимир Никонов

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В Москве в возрасте 82 лет скончался бывший солист балета Большого театра России, народный артист РСФСР Владимир Никонов, сообщается на сайте и в соцсетях театра.

«С большим прискорбием сообщаем, что на 83-м году ушел из жизни народный артист России Владимир Леонидович Никонов, блистательный танцовщик и педагог», ‒ говорится в сообщении во «В контакте». По данным ТАСС, Никонова госпитализировали 3 августа с пневмонией.

Никонов был солистом балета Большого театра в период с 1957 по 1978 г., затем преподавал в Московском хореографическом училище и был педагогом-репетитором Большого театра в течение почти 40 лет.

Среди его учеников ведущие артисты Большого балета ‒ Михаил Цивин, Виктор Барыкин, Леонид Козлов, Владимир Деревянко, Валерий Анисимов, Михаил Шарков, Юрий Посохов, Александр Ветров, Марк Перетокин, Владимир Непорожний, Артем Шпилевский, Александр Волчков, Егор Хромушин, Карим Абдуллин, Давид Мотта Соарес, Артур Мкртчян и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных