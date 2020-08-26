Тихановская прокомментировала возможность диалога с Россией

«Время пока не пришло, но мы открыты для диалога со всеми. Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за права, но я попрошу ее, как и всех, с кем я встречаюсь, уважать наш суверенитет», – цитирует Sputnik Беларусь Тихановкую.