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Тихановская прокомментировала возможность диалога с Россией

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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью французской газете Monde заявила, что время для диалога с Россией пока не пришло.

«Время пока не пришло, но мы открыты для диалога со всеми. Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за права, но я попрошу ее, как и всех, с кем я встречаюсь, уважать наш суверенитет», – цитирует Sputnik Беларусь Тихановкую.

Координационный совет оппозиции, созданный по инициативе Тихановской, ранее заявлял о готовности к диалогу с Россией. Накануне в интервью Fox News Тихановская заявила, что другие страны мира не должны влиять на решения белорусов. Она подчеркнула, что белорусы больше не доверяют действующему лидеру государства, не забудут и не простят жестокость, которую он применил к обычным людям.

25 августа, выступая в Европарламенте, Тихановская заявила, что выборы президента Белоруссии были фальсифицированы и прошли со множеством нарушений. Также она сказала, что все страны мира должны уважать суверенитет и территориальную целостность республики. В ЕС ранее заявляли, что не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии.

Ранее по теме: Тихановская заявила о недопустимости влияния других стран на белорусов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных