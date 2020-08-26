Тихановская прокомментировала возможность диалога с Россией
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью французской газете Monde заявила, что время для диалога с Россией пока не пришло.
«Время пока не пришло, но мы открыты для диалога со всеми. Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за права, но я попрошу ее, как и всех, с кем я встречаюсь, уважать наш суверенитет», – цитирует Sputnik Беларусь Тихановкую.
Координационный совет оппозиции, созданный по инициативе Тихановской, ранее заявлял о готовности к диалогу с Россией. Накануне в интервью Fox News Тихановская заявила, что другие страны мира не должны влиять на решения белорусов. Она подчеркнула, что белорусы больше не доверяют действующему лидеру государства, не забудут и не простят жестокость, которую он применил к обычным людям.
25 августа, выступая в Европарламенте, Тихановская заявила, что выборы президента Белоруссии были фальсифицированы и прошли со множеством нарушений. Также она сказала, что все страны мира должны уважать суверенитет и территориальную целостность республики. В ЕС ранее заявляли, что не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии.