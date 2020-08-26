Омские медики заявили о «политическом» диагнозе Навального
Сторонники основателя ФБК Алексея Навального поставили ему «политический» диагноз, заявили в открытом письме врачи омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда Навального доставили 20 августа после того, как ему стало плохо во время рейса из Томска в Москву. Полный текст письма опубликовал портал NGS55.
«Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией. При этом никто из них не был свидетелем его состояния и не знаком с узкопрофессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований», — говорится в письме. Его авторы указывают, что столкнулись с таким явлением, как «политический» диагноз, которое не имеет никакого отношения к медицине.
Авторы письма обратили внимание на недопустимость давления сторонников Навального на омских врачей, которые лечили его после экстренной госпитализации. Они подчеркнули, что резкая реакция «либеральной общественности» на действия медиков переходит границы этики и здравого смысла и что их втягивают в политический процесс — «угрожают расправой, навешивают на них оскорбительные ярлыки».
Письмо подписали председатель омского профсоюза работников здравоохранения Сергей Быструшкин, главный внештатный специалист-терапевт Минздрава по Сибирскому федеральному округу Мария Ливзан, главный врач областного медико-хирургического центра и председатель региональной ассоциации врачей Вадим Бережной, главврач областного кожно-венерологического диспансера и сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Юрий Новиков.
20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».
Исследования немецких медиков, как сообщили в клинике, указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, не установлено. Врачи омской больницы скорой помощи, куда был госпитализирован Навальный, не нашли следов яда в его организме.