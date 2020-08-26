Омские медики заявили о «политическом» диагнозе Навального

«Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией. При этом никто из них не был свидетелем его состояния и не знаком с узкопрофессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований», — говорится в письме. Его авторы указывают, что столкнулись с таким явлением, как «политический» диагноз, которое не имеет никакого отношения к медицине.