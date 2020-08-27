МГУ не будет лишать Лукашенко звания почетного профессора
«Это глупость, я считаю, что это вмешательство во внутренние дела», — сказал Садовничий, комментируя петицию группы студентов и преподавателей МГУ с просьбой лишить Лукашенко этого звания.
Звание почетного профессора МГУ Лукашенко получил в 1996 г. 23 августа группа сотрудников, учащихся и выпускников МГУ создала петицию на сайте Change.org к ученому совету вуза лишить Лукашенко звания почетного профессора за жестокие действия силовиков в время протестов против результатов президентских выборов в Белоруссии. По состоянию на 11:23 мск 27 августа, петицию подписали 42 347 человек.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа после оглашения предварительных итогов выборов президента, на которых победил Лукашенко. Согласно официальной информации, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. Они продолжаются до сих пор. За все время протестов задержаны более 7000 человек, известно о сотне пострадавших и троих погибших.