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МГУ не будет лишать Лукашенко звания почетного профессора

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Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко не будут лишать звания почетного профессора МГУ, заявил ректор вуза Виктор Садовничий на пресс-конференции. Трансляция велась на странице пресс-сцентра ТАСС в Facebook.

«Это глупость, я считаю, что это вмешательство во внутренние дела», — сказал Садовничий, комментируя петицию группы студентов и преподавателей МГУ с просьбой лишить Лукашенко этого звания. 

Звание почетного профессора МГУ Лукашенко получил в 1996 г. 23 августа группа сотрудников, учащихся и выпускников МГУ создала петицию на сайте Change.org к ученому совету вуза лишить Лукашенко звания почетного профессора за жестокие действия силовиков в время протестов против результатов президентских выборов в Белоруссии. По состоянию на 11:23 мск 27 августа, петицию подписали 42 347 человек.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после оглашения предварительных итогов выборов президента, на которых победил Лукашенко. Согласно официальной информации, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. Они продолжаются до сих пор. За все время протестов задержаны более 7000 человек, известно о сотне пострадавших и троих погибших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных