МГУ не будет лишать Лукашенко звания почетного профессора

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после оглашения предварительных итогов выборов президента, на которых победил Лукашенко. Согласно официальной информации, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. Они продолжаются до сих пор. За все время протестов задержаны более 7000 человек, известно о сотне пострадавших и троих погибших.