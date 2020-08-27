Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в России в целом стабилизировалась, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24».
«Хотя в целом по стране ситуация стабилизировалась, случаи заболеваний сохраняются», – сказал Мишустин.
Врачи, которые работают с такими пациентами, по-прежнему находятся в зоне риска. Все они получают стимулирующие выплаты за особые условия труда. Правительство выделит почти 22 млрд руб. для этих выплат врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорых, отметил премьер.
В России за сутки выявили 4711 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 975 576.