Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Врачи, которые работают с такими пациентами, по-прежнему находятся в зоне риска. Все они получают стимулирующие выплаты за особые условия труда. Правительство выделит почти 22 млрд руб. для этих выплат врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорых, отметил премьер.