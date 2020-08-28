Попова заявила о бессимптомном формировании иммунитета к COVID-19

По ее словам, такие данные были получены в ходе масштабного исследования, в котором приняли участие 70 000 человек. Попова также рассказала, что до 30% людей старше 60 лет, не имевшие клинических проявлений и которые не регистрировались как заболевшие, «также сформировали иммунитет».