Попова заявила о бессимптомном формировании иммунитета к COVID-19
По данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, которые перенесли коронавирус бессимпотомно. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совете ректоров медицинских вузов в России, передает «Интерфакс».
По ее словам, такие данные были получены в ходе масштабного исследования, в котором приняли участие 70 000 человек. Попова также рассказала, что до 30% людей старше 60 лет, не имевшие клинических проявлений и которые не регистрировались как заболевшие, «также сформировали иммунитет».
«Ученые наши сегодня говорят о том, что при малых дозах развивается иммунный ответ; при больших дозах иммунный ответ парадоксальный — когда иммунная система дает сигнал своему организму такой, который вызывает тяжелую "клинику", — сказала руководитель ведомства.