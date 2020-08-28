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Попова заявила о бессимптомном формировании иммунитета к COVID-19

Ведомости

По данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, которые перенесли коронавирус бессимпотомно. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совете ректоров медицинских вузов в России, передает «Интерфакс». 

По ее словам, такие данные были получены в ходе масштабного исследования, в котором приняли участие 70 000 человек. Попова также рассказала, что до 30% людей старше 60 лет, не имевшие клинических проявлений и которые не регистрировались как заболевшие, «также сформировали иммунитет».

«Ученые наши сегодня говорят о том, что при малых дозах развивается иммунный ответ; при больших дозах иммунный ответ парадоксальный — когда иммунная система дает сигнал своему организму такой, который вызывает тяжелую "клинику", — сказала руководитель ведомства. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных