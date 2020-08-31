В связи с избиением Егора Жукова возбуждено уголовное дело
Уголовное дело по статье «Побои» возбуждено после избиения в Москве молодого человека, сообщает пресс-служба столичного управления МВД. По данным «РИА Новости», речь идет о блогере Егоре Жукове.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои», – сказали в полиции, пояснив, что на потерпевшего напали двое неизвестных на улице Расщупкина на западе Москвы.
В московском главке МВД добавили, что правоохранители намерены установить личности нападавших и задержать их. Ранее в полиции рассказали о том, что после жалобы Жукова на избиение была начата проверка.
Как рассказал в своем своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, Жукова после медицинского осмотра отпустили домой. До этого главред радиостанции, где работает Жуков, заявил, что после избиения у блогера диагностировали травму головы.
«Егор Жуков не госпитализирован. Врачи отпустили его домой», – рассказал Венедиктов.
В начале декабря 2019 г. Кунцевский районный суд приговорил Жукова к трем годам условно за призывы к экстремистской деятельности в четырех видеороликах на Youtube-канале. В феврале Мосгорсуд оставил в силе этот приговор.