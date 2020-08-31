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В связи с избиением Егора Жукова возбуждено уголовное дело

Ведомости

Уголовное дело по статье «Побои» возбуждено после избиения в Москве молодого человека, сообщает пресс-служба столичного управления МВД. По данным «РИА Новости», речь идет о блогере Егоре Жукове.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои», – сказали в полиции, пояснив, что на потерпевшего напали двое неизвестных на улице Расщупкина на западе Москвы.

В московском главке МВД добавили, что правоохранители намерены установить личности нападавших и задержать их. Ранее в полиции рассказали о том, что после жалобы Жукова на избиение была начата проверка.

Как рассказал в своем своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, Жукова после медицинского осмотра отпустили домой. До этого главред радиостанции, где работает Жуков, заявил, что после избиения у блогера диагностировали травму головы.

«Егор Жуков не госпитализирован. Врачи отпустили его домой», – рассказал Венедиктов.

В начале декабря 2019 г. Кунцевский районный суд приговорил Жукова к трем годам условно за призывы к экстремистской деятельности в четырех видеороликах на Youtube-канале. В феврале Мосгорсуд оставил в силе этот приговор.

Ранее по теме: Полиция начала проверку в связи с избиением Егора Жукова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных