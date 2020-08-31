Песков прокомментировал нападение на Егора Жукова

«Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем почему избили молодого человека. Но мы знаем, что проверки проводят наши правоохранители, поэтому будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону», — сказал Песков. Отвечая на вопрос о «цепочке нападений на оппозиционеров», Песков сказал, что он бы «не выстраивал здесь никаких цепочек».