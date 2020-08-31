Песков прокомментировал нападение на Егора Жукова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нападение в Москве на блогера Егора Жукова.
«Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем почему избили молодого человека. Но мы знаем, что проверки проводят наши правоохранители, поэтому будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону», — сказал Песков. Отвечая на вопрос о «цепочке нападений на оппозиционеров», Песков сказал, что он бы «не выстраивал здесь никаких цепочек».
Ранее полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои» после избиения в Москве молодого человека. В МВД пояснили, что на потерпевшего напали двое неизвестных на улице Расщупкина на западе Москвы. В московском главке МВД добавили, что правоохранители намерены установить личности нападавших и задержать их. Ранее в полиции рассказали о том, что после жалобы Жукова на избиение была начата проверка.
Как рассказал в своем своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, Жукова после медицинского осмотра отпустили домой. До этого главред радиостанции, где работает Жуков, заявил, что после избиения у блогера диагностировали травму головы.
В начале декабря 2019 г. Кунцевский районный суд приговорил Жукова к трем годам условно за призывы к экстремистской деятельности в четырех видеороликах на Youtube-канале. В феврале Мосгорсуд оставил в силе этот приговор.