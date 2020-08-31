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В Москве заработают около 450 пунктов вакцинации от гриппа

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Масштабная программа по вакцинации от гриппа в Москве начнется 1 сентября, в городе будет работать около 450 пунктов вакцинации, сообщила пресс-служба информационного центра правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

«Всего в городе будет работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа», – сказал Хрипун, отметив, что москвичи могут бесплатно сделать прививку во взрослых и детских поликлиниках, а также в 44 пунктах мобильной вакцинации.

Он уточнил, что 44 мобильных прививочных пункта – это 36 точек на станциях метро, две – на станциях Московского центрального кольца, две – на железнодорожной платформе и четыре – в центрах госуслуг «Мои документы», передает ТАСС. Для вакцинации понадобится паспорт и письменное согласие на прививку.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от гриппа 60% населения и потребовал, чтобы в группах риска были привиты до 75%.

Ранее по теме: Путин поручил вакцинировать от гриппа до 60% населения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных