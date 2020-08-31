В Москве заработают около 450 пунктов вакцинации от гриппа

Он уточнил, что 44 мобильных прививочных пункта – это 36 точек на станциях метро, две – на станциях Московского центрального кольца, две – на железнодорожной платформе и четыре – в центрах госуслуг «Мои документы», передает ТАСС. Для вакцинации понадобится паспорт и письменное согласие на прививку.