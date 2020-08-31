В Москве заработают около 450 пунктов вакцинации от гриппа
Масштабная программа по вакцинации от гриппа в Москве начнется 1 сентября, в городе будет работать около 450 пунктов вакцинации, сообщила пресс-служба информационного центра правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.
«Всего в городе будет работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа», – сказал Хрипун, отметив, что москвичи могут бесплатно сделать прививку во взрослых и детских поликлиниках, а также в 44 пунктах мобильной вакцинации.
Он уточнил, что 44 мобильных прививочных пункта – это 36 точек на станциях метро, две – на станциях Московского центрального кольца, две – на железнодорожной платформе и четыре – в центрах госуслуг «Мои документы», передает ТАСС. Для вакцинации понадобится паспорт и письменное согласие на прививку.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от гриппа 60% населения и потребовал, чтобы в группах риска были привиты до 75%.