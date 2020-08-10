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Путин поручил вакцинировать от гриппа до 60% населения

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Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от гриппа 60% населения и потребовал, чтобы в группах риска были привиты до 75%. Поручения опубликованы на сайте Кремля.

Путин также поручил провести диспансеризацию без очередей и бесплатную вакцинацию от гриппа. Кроме того, президент поручил обеспечить возможность записываться на медосмотры и прививки дистанционно, а также при необходимости организовать доставку людей к месту вакцинации.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцину, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, сперва получат медики и учителя. Для всех россиян она станет доступной в октябре. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.

Ранее по теме: В Минздраве назвали первых получателей вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных