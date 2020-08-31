В России начался второй этап исследований иммунитета к коронавирусу
Второй этап исследований уровня популяционного иммунитета к коронавирусу среди россиян стартует 31 августа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, второй этап начнется в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях и в Хабаровском крае.
Результаты исследований необходимы для эпидемиологического анализа, оценки и прогнозирования эпидситуации, выработки рекомендаций по противодействию коронавирусу, объяснили в Роспотребнадзоре.
В ходе первого этапа в июне ‒ августе обследовано более 71 800 человек в 26 российских субъектах. В 11 регионах уровень коллективного иммунитета составляет более 20%. Максимальные уровни зафиксированы у детей в возрасте от одного года до 13 лет, в социально-профессиональной структуре ‒ у работников здравоохранения и образования, отметили в Роспотребнадзоре.
По данным на 31 августа, общее число случаев заражения в России достигло 995 319. Умерли за все время пандемии более 17 000 человек. Продолжают лечение более 168 000 человек.