В России начался второй этап исследований иммунитета к коронавирусу

В ходе первого этапа в июне ‒ августе обследовано более 71 800 человек в 26 российских субъектах. В 11 регионах уровень коллективного иммунитета составляет более 20%. Максимальные уровни зафиксированы у детей в возрасте от одного года до 13 лет, в социально-профессиональной структуре ‒ у работников здравоохранения и образования, отметили в Роспотребнадзоре.