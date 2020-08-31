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В России начался второй этап исследований иммунитета к коронавирусу

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Второй этап исследований уровня популяционного иммунитета к коронавирусу среди россиян стартует 31 августа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, второй этап начнется в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях и в Хабаровском крае.

Результаты исследований необходимы для эпидемиологического анализа, оценки и прогнозирования эпидситуации, выработки рекомендаций по противодействию коронавирусу, объяснили в Роспотребнадзоре.

В ходе первого этапа в июне ‒ августе обследовано более 71 800 человек в 26 российских субъектах. В 11 регионах уровень коллективного иммунитета составляет более 20%. Максимальные уровни зафиксированы у детей в возрасте от одного года до 13 лет, в социально-профессиональной структуре ‒ у работников здравоохранения и образования, отметили в Роспотребнадзоре.

По данным на 31 августа, общее число случаев заражения в России достигло 995 319. Умерли за все время пандемии более 17 000 человек. Продолжают лечение более 168 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных