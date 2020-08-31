Попова подтвердила начало учебного года в очной форме
В России учебный год начнется очно при строгом соблюдении санитарных предписаний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Поповой, для профилактики распространения вирусов расписание в школах будет ступенчатым, классы будут переходить в кабинеты, не соприкасаясь друг с другом, детям будут регулярно измерять температуру, а работники пищеблоков будут носить маски.
«Эпидситуация в стране позволяет начать год по-старому, в очной форме. COVID вносит свои коррективы. В случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя. Никому», — подчеркнула Попова. Кроме того, в зданиях школ будут постоянно проводиться влажная уборка, дезинфекция и очистка воздуха. Попова заверила, что «существенных ухудшений эпидемиологической ситуации в стране нет», а групповые вспышки коронавируса в некоторых регионах находятся под контролем.
Ранее Роспотребнадзор опроверг информацию о возможном возвращении учебного процесса в дистанционный формат с 20 сентября из-за обстановки с коронавирусом. В ведомстве отметили, что это относится только к факультативным занятиям и лишь при наличи технической возможности.
Единый звонок в российских школах отменят, у каждого класса будет собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом, говорила директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения Тамара Романова.