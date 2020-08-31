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Попова подтвердила начало учебного года в очной форме

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В России учебный год начнется очно при строгом соблюдении санитарных предписаний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Поповой, для профилактики распространения вирусов расписание в школах будет ступенчатым, классы будут переходить в кабинеты, не соприкасаясь друг с другом, детям будут регулярно измерять температуру, а работники пищеблоков будут носить маски.

«Эпидситуация в стране позволяет начать год по-старому, в очной форме. COVID вносит свои коррективы. В случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя. Никому», — подчеркнула Попова. Кроме того, в зданиях школ будут постоянно проводиться влажная уборка, дезинфекция и очистка воздуха. Попова заверила, что «существенных ухудшений эпидемиологической ситуации в стране нет», а групповые вспышки коронавируса в некоторых регионах находятся под контролем.

Ранее Роспотребнадзор опроверг информацию о возможном возвращении учебного процесса в дистанционный формат с 20 сентября из-за обстановки с коронавирусом. В ведомстве отметили, что это относится только к факультативным занятиям и лишь при наличи технической возможности.

Единый звонок в российских школах отменят, у каждого класса будет собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом, говорила директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения Тамара Романова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных