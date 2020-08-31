Попова подтвердила начало учебного года в очной форме

«Эпидситуация в стране позволяет начать год по-старому, в очной форме. COVID вносит свои коррективы. В случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя. Никому», — подчеркнула Попова. Кроме того, в зданиях школ будут постоянно проводиться влажная уборка, дезинфекция и очистка воздуха. Попова заверила, что «существенных ухудшений эпидемиологической ситуации в стране нет», а групповые вспышки коронавируса в некоторых регионах находятся под контролем.