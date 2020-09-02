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Песков прокомментировал показания против Фургала

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос, известно ли президенту России Владимиру Путину, в каком состоянии находится человек, давший показания против обвиняемого в организации убийств бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала человек.

«Неизвестно», ‒ сказал Песков. На замечание журналиста о том, что на восприятие президентом фактов могла бы повлиять информация о том, что давший показания на экс-губернатора человек имеет онкозаболевание и испытывает затруднения с получением медпомощи, находясь под стражей, Песков ответил: «Согласитесь, президент же не может провести экспертизу на предмет вменяемости или невменяемости. Поэтому здесь давайте все-таки оставим все на работу следователей, обвинителей».

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Другой собеседник рассказал агентству, что ранее осужденный за вымогательство бывший сотрудник хабаровского МВД Владимир Першин также дал показания против Фургала и сейчас находится под госзащитой.

Ранее по теме: ТАСС: бывший партнер Фургала признал вину в организации убийств

Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации трех убийств своих партнеров в середине 2000-х гг. Он вину не признает. В конце августа Басманный суд Москвы отменил по просьбе следствия постановление о прекращении уголовного преследования Фургала, выданное в 2004 г. Сам бывший губернатор не признает вину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных