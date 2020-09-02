Песков прокомментировал показания против Фургала

«Неизвестно», ‒ сказал Песков. На замечание журналиста о том, что на восприятие президентом фактов могла бы повлиять информация о том, что давший показания на экс-губернатора человек имеет онкозаболевание и испытывает затруднения с получением медпомощи, находясь под стражей, Песков ответил: «Согласитесь, президент же не может провести экспертизу на предмет вменяемости или невменяемости. Поэтому здесь давайте все-таки оставим все на работу следователей, обвинителей».