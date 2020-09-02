Песков прокомментировал показания против Фургала
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос, известно ли президенту России Владимиру Путину, в каком состоянии находится человек, давший показания против обвиняемого в организации убийств бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала человек.
«Неизвестно», ‒ сказал Песков. На замечание журналиста о том, что на восприятие президентом фактов могла бы повлиять информация о том, что давший показания на экс-губернатора человек имеет онкозаболевание и испытывает затруднения с получением медпомощи, находясь под стражей, Песков ответил: «Согласитесь, президент же не может провести экспертизу на предмет вменяемости или невменяемости. Поэтому здесь давайте все-таки оставим все на работу следователей, обвинителей».
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Другой собеседник рассказал агентству, что ранее осужденный за вымогательство бывший сотрудник хабаровского МВД Владимир Першин также дал показания против Фургала и сейчас находится под госзащитой.
Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации трех убийств своих партнеров в середине 2000-х гг. Он вину не признает. В конце августа Басманный суд Москвы отменил по просьбе следствия постановление о прекращении уголовного преследования Фургала, выданное в 2004 г. Сам бывший губернатор не признает вину.