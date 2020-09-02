Песков объяснил работу журналистов RT на белорусских телеканалах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о работе журналистов телеканала RT на белорусском телевидении. По его словам, телеканал вправе самостоятельно принимать решения о направлении своих сотрудников.
«Там (на белорусских телеканалах) действительно произошло увольнение сотрудников. Разумеется, речь идет о государственном телевидении, государство не может жить без своих государственных телеканалов. RT, если мне не изменяет память, это организация, которая существует в юридическом формате АНО, которое может самостоятельно принимать решения о направлении своих сотрудников по их профилю. Большего я здесь ничего не могу вам сказать», – сказал Песков.
На вопрос, оплачивается ли эта работа из российского бюджета или из белорусского, Песков ответил: «Нет, из российского бюджета это не может оплачиваться. Наверняка есть какая-то журналистская деятельность журналистов RT, которую они выполняют в рамках редакционных заданий, это, конечно, оплачивается АНО». По словам представителя Кремля, он не располагает информацией об оплате работы российских журналистов.
«Я не знаю, кто там кому что оплачивает, я не обладаю такой информацией», – сказал Песков, отвечая на вопрос, не беспокоит ли Кремль, что в случае оплаты работ иностранным государством RT может оказаться иностранным агентом в России.
9 августа сразу после проведения президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста. Ряд сотрудников государственных СМИ написали заявления об увольнении. О том, что после увольнений сотрудников Белтелерадиокомпании в Минск на замену приезжали работать российские журналисты, среди которых в основном сотрудники RT, писал РБК. 21 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на местные телеканалы приглашены специалисты из России «с самого продвинутого телевидения».