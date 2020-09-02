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Песков объяснил работу журналистов RT на белорусских телеканалах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о работе журналистов телеканала RT на белорусском телевидении. По его словам, телеканал вправе самостоятельно принимать решения о направлении своих сотрудников.

«Там (на белорусских телеканалах) действительно произошло увольнение сотрудников. Разумеется, речь идет о государственном телевидении, государство не может жить без своих государственных телеканалов. RT, если мне не изменяет память, это организация, которая существует в юридическом формате АНО, которое может самостоятельно принимать решения о направлении своих сотрудников по их профилю. Большего я здесь ничего не могу вам сказать», – сказал Песков.

На вопрос, оплачивается ли эта работа из российского бюджета или из белорусского, Песков ответил: «Нет, из российского бюджета это не может оплачиваться. Наверняка есть какая-то журналистская деятельность журналистов RT, которую они выполняют в рамках редакционных заданий, это, конечно, оплачивается АНО». По словам представителя Кремля, он не располагает информацией об оплате работы российских журналистов.

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«Я не знаю, кто там кому что оплачивает, я не обладаю такой информацией», – сказал Песков, отвечая на вопрос, не беспокоит ли Кремль, что в случае оплаты работ иностранным государством RT может оказаться иностранным агентом в России.

9 августа сразу после проведения президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста. Ряд сотрудников государственных СМИ написали заявления об увольнении. О том, что после увольнений сотрудников Белтелерадиокомпании в Минск на замену приезжали работать российские журналисты, среди которых в основном сотрудники RT, писал РБК. 21 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на местные телеканалы приглашены специалисты из России «с самого продвинутого телевидения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных