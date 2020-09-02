Песков объяснил работу журналистов RT на белорусских телеканалах

«Там (на белорусских телеканалах) действительно произошло увольнение сотрудников. Разумеется, речь идет о государственном телевидении, государство не может жить без своих государственных телеканалов. RT, если мне не изменяет память, это организация, которая существует в юридическом формате АНО, которое может самостоятельно принимать решения о направлении своих сотрудников по их профилю. Большего я здесь ничего не могу вам сказать», – сказал Песков.