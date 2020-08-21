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Лукашенко объяснил приглашение российских журналистов в Белоруссию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пригласил в страну российских журналистов из-за начавшихся забастовок среди их белорусских коллег, передает «Белта».

«Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают», — сказал Лукашенко.

По его словам, российские журналисты еще не успели приехать, а те кто бастовал уже начали возвращаться на свои рабочие места.

«Слушайте, эти еще 2-3 группы не приехали, а половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании, — назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет — не принимаем», — добавил Лукашенко.

Он отметил, что после этого ситуация стабилизировалась. При этом белорусский лидер пригласил группу россиян в свой журналистский пул.

17 августа на забастовку вышли некоторые сотрудники «Белтелерадиокомпании», а также телеканалов ОНТ и СТВ. По данным Tut.by, 55 работников «Белтелерадиокомпании», где работают 1500 человек, направили уведомление руководителю компании Ивану Эйсмонту с требованием признать результаты выборов президента страны недействительными, а председателя ЦИК Лидию Ермошину отправить в отставку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных