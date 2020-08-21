Лукашенко объяснил приглашение российских журналистов в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пригласил в страну российских журналистов из-за начавшихся забастовок среди их белорусских коллег, передает «Белта».
«Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают», — сказал Лукашенко.
По его словам, российские журналисты еще не успели приехать, а те кто бастовал уже начали возвращаться на свои рабочие места.
«Слушайте, эти еще 2-3 группы не приехали, а половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании, — назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет — не принимаем», — добавил Лукашенко.
Он отметил, что после этого ситуация стабилизировалась. При этом белорусский лидер пригласил группу россиян в свой журналистский пул.
17 августа на забастовку вышли некоторые сотрудники «Белтелерадиокомпании», а также телеканалов ОНТ и СТВ. По данным Tut.by, 55 работников «Белтелерадиокомпании», где работают 1500 человек, направили уведомление руководителю компании Ивану Эйсмонту с требованием признать результаты выборов президента страны недействительными, а председателя ЦИК Лидию Ермошину отправить в отставку.