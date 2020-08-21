Лукашенко объяснил приглашение российских журналистов в Белоруссию

«Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают», — сказал Лукашенко.