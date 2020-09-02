Google оплатил штраф в 1,5 млн рублей за ссылки на запрещенные сайты
Компания Google LLC оплатила штраф в 1,5 млн руб. за выдачу в результатах поиска запрещенного в России контента, сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.
«В суд поступили документы об уплате штрафа», ‒ цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря суда Зульфию Гринчук.
10 августа мировой суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн руб. за повторное нарушение, связанное с показом в результатах поиска запрещенного в России контента. О каком контенте идет речь, не уточнялось. Компанию признали виновной по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП (повторное неисполнение обязанностей оператором поисковой системы). Полтора миллиона ‒ минимальный размер штрафа по этой статье. Максимальный размер ‒ 5 млн руб.
Роскомнадзор не в первый раз оштрафовал Google за отказ фильтровать поиск. Впервые ведомство огласило претензии к компании летом 2018 г. Позже суд оштрафовал Google на 500 000 руб. В сентябре 2019 г. компанию оштрафовали на 700 000 руб.