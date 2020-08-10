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Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Ведомости

Мировой суд в Москве оштрафовал на 1,5 млн руб. компанию Google за повторное нарушение, связанное с показом в результатах поиска запрещенного в России контента, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. О каком контенте идет речь, не уточняется.

Компанию признали виновной по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП (повторное неисполнение обязанностей оператором поисковой системы). Полтора миллиона ‒ минимальный размер штрафа по этой статье. Максимальный размер ‒ 5 млн руб.

Роскомнадзор не в первый раз оштрафовал Google за отказ фильтровать поиск. Впервые ведомство огласило претензии к компании летом 2018 г. Позже суд оштрафовал Google на 500 000 руб. В сентябре 2019 г. компанию оштрафовали на 700 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных