Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал на 1,5 млн руб. компанию Google за повторное нарушение, связанное с показом в результатах поиска запрещенного в России контента, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. О каком контенте идет речь, не уточняется.
Компанию признали виновной по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП (повторное неисполнение обязанностей оператором поисковой системы). Полтора миллиона ‒ минимальный размер штрафа по этой статье. Максимальный размер ‒ 5 млн руб.
Роскомнадзор не в первый раз оштрафовал Google за отказ фильтровать поиск. Впервые ведомство огласило претензии к компании летом 2018 г. Позже суд оштрафовал Google на 500 000 руб. В сентябре 2019 г. компанию оштрафовали на 700 000 руб.