Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Роскомнадзор не в первый раз оштрафовал Google за отказ фильтровать поиск. Впервые ведомство огласило претензии к компании летом 2018 г. Позже суд оштрафовал Google на 500 000 руб. В сентябре 2019 г. компанию оштрафовали на 700 000 руб.