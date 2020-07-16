В Госдуму внесен законопроект о штрафах за неудаление запрещенного контента

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за неудаление запрещенного контентаОн направлен на иностранцев, но ударит прежде всего по российским интернет-ресурсам, считает эксперт
В Госдуму 16 июля был внесен проект закона, предусматривающий штрафы до 15 млн руб. за отказ от блокировки либо удаления запрещенной информации. Авторы документа – депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский. В пояснительной записке они указывают, что закон нужен для «устранения имеющегося правового пробела в сфере регулирования ответственности за неисполнение требований законодательства об информации».
Провайдеров и владельцев интернет-ресурсов (в том числе страниц в соцсетях) предложено штрафовать на сумму от 50 000–100 000 (для граждан) до 800 000 – 1 млн (для юридических лиц) руб., а при повторном нарушении максимальные штрафы вырастут до 200 000 и 8 млн руб. соответственно. Еще строже накажут тех, кто отказывается удалять материалы, содержащие детскую порнографию, призывы к экстремизму или рецепты изготовления наркотиков: граждане заплатят за первое же нарушение от 100 000 до 200 000 руб., юрлица – от 3 млн до 8 млн руб. При повторном нарушении штрафы увеличатся до 500 000 и 15 млн руб. соответственно.
Задачей депутатов было прежде всего предоставление инструмента для исполнителей, а техника сбора штрафов уже будет зависеть от соответствующих ведомств, говорит Боярский: «Есть прецеденты, когда Facebook был оштрафован и платил штрафы». При этом он подчеркнул, что «не нужно делать акцент именно на иностранных соцсетях и площадках», поскольку и в российском сегменте интернета порой наблюдается «бездействие». Комментируя возможную реакцию крупных интернет-площадок на новые штрафы, Боярский заметил, что для них это будет серьезным ударом по репутации: «Представьте себе, если Facebook или Twitter будет оштрафован за распространение информации о наркотиках или детской порнографии».
Представители «Яндекса», Mail.ru Group (владелец соцсетей «В контакте» и «Одноклассники»), Rambler Group, Facebook (владелец соцсетей Facebook и Instagram) и Google (владелец YouTube) отказались от комментариев. Запрос в пресс-службу Twitter остался без ответа.
В феврале 2020 г. один из московских мировых судов присудил Twitter и Facebook по 4 млн руб. штрафа за отказ локализовать данные россиян. На запрос «Ведомостей» о том, выплатили ли компании эти штрафы и выполнили ли требование о локализации, Роскомнадзор оперативно не ответил.
По замыслу авторов законопроект главным образом направлен против западных платформ, считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, но как раз они контент по указанным в проекте категориям удаляют хорошо и без помощи Роскомнадзора. Поскольку применить нормы о блокировке к данным ресурсам проблематично, то, с точки зрения законодателей, должен быть хотя бы какой-то правовой механизм выполнения требований, продолжает эксперт. Когда речь идет о решении удалить, к примеру, призыв выйти на митинг условного Алексея Навального, которое вдруг кто-то не исполнит, очевидно, что никакой штраф не послужит аргументом, рассуждает Казарян. Во-первых, этот штраф для большой компании – не такие существенные издержки, а репутационный ущерб будет выше. Во-вторых, непонятно, как будут истребовать штраф с зарубежных компаний – такого механизма просто нет. Поэтому основными пострадавшими будут в основном российские компании, заключает эксперт.