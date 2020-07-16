В Госдуму внесен законопроект о штрафах за неудаление запрещенного контента

По замыслу авторов законопроект главным образом направлен против западных платформ, считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, но как раз они контент по указанным в проекте категориям удаляют хорошо и без помощи Роскомнадзора. Поскольку применить нормы о блокировке к данным ресурсам проблематично, то, с точки зрения законодателей, должен быть хотя бы какой-то правовой механизм выполнения требований, продолжает эксперт. Когда речь идет о решении удалить, к примеру, призыв выйти на митинг условного Алексея Навального, которое вдруг кто-то не исполнит, очевидно, что никакой штраф не послужит аргументом, рассуждает Казарян. Во-первых, этот штраф для большой компании – не такие существенные издержки, а репутационный ущерб будет выше. Во-вторых, непонятно, как будут истребовать штраф с зарубежных компаний – такого механизма просто нет. Поэтому основными пострадавшими будут в основном российские компании, заключает эксперт.