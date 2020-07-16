Хакеры получили доступ к аккаунтам Безоса, Маска и Байдена в Twitter

Учетные записи крупнейших предпринимателей, политиков и компаний в Twitter взломаны, злоумышленники публикуют от их имени адреса биткоин-кошельков с предложениями удвоить все входящие переводы. В числе компрометированных аккаунтов — учетные записи кандидата в президенты США Джозефа Байдена, генерального директора Tesla Илона Маска, основателя Microsoft и филантрописта Билла Гейста, миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэпера Канье Уэста. Также было взломаны официальные аккаунты компаний Apple, Uber и сервиса для переводов денег Cash App.