Ефремов признал вину в смертельном ДТП

По данным следствия, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. В результате управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице.