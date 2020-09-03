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Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Ведомости

Актер Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. 

«В начале процесса актер сказал, что признает вину», —  сообщили в пресс-службе Пресненского суда. Об этом заявил Ефремов перед прениями сторон, не уточнив детали.

ТАСС сообщает, что представитель гособвинения счел вину актера доказанной данным видеоматериалов, экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу. 

По данным следствия, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. В результате управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице. 

Ранее по теме: Старший сын погибшего в ДТП потребовал восемь лет колонии для Ефремова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных