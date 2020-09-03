Ефремов признал вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«В начале процесса актер сказал, что признает вину», — сообщили в пресс-службе Пресненского суда. Об этом заявил Ефремов перед прениями сторон, не уточнив детали.
ТАСС сообщает, что представитель гособвинения счел вину актера доказанной данным видеоматериалов, экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу.
По данным следствия, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. В результате управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице.