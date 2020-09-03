Прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии
Прокурор запросила 11 лет колонии общего режима для актера Михаила Ефремова за пьяное ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает «РИА Новости».
«Прошу назначить Ефремову 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с [последующим] ограничением свободы на три года», – заявила государственный обвинитель на заседании Пресненского районного суда Москвы.
Ранее сегодня Ефремов перед прениями сторон заявил, что он признает свою вину в смертельном ДТП, деталей он уточнять не стал.
По данным следствия, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. В результате управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице.