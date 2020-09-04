СК организовал проверку в связи с заявлением о возможном покушении на Навального
Центральный аппарат Следственного комитета (СК) поручил Западно-Сибирскому управлению на транспорте провести проверку возможного покушения на жизнь основателя ФБК Алексея Навального в связи с жалобой его сторонников на бездействие следствия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Басманного суда Москвы.
«Обращение передано для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте», – огласила судья содержание поручения. В соответствующем территориальном подразделении СК отказались комментировать эту информацию.
Ранее стало известно, что Басманный суд в пятницу начал рассмотрение жалобы юриста ФБК Вячеслава Гимади на бездействие СК по его обращению о ситуации с Навальным. В пресс-службе суда «Ведомостям» сообщили, что суд отказался принять жалобу сторонников Навального на бездействие органов следствия в ситуации с его госпитализацией.
Алексей Навальный потерял сознание при перелете из Томска в Москву 20 августа. Его экстренно госпитализировали в Омске, а через два дня перевезли в берлинскую клинику Charite. Гимади 20 августа сообщил, что юристы ФБК подадут в СК заявление о возбуждении уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК). 1 сентября он же заявил, что ФБК за 12 дней не получил от СК ответа и направил жалобу в Басманный суд.
В Charite вскоре после госпитализации Навального заявили, что он был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября правительство Германии сообщило, что анализы показали, что политика якобы отравили веществом из группы «Новичок». Российские медики настаивают на том, что следов отравления в организме пациента не нашли ни в омских, ни в московских лабораториях.
Ранее сегодня «РИА «Новости» со ссылкой на главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева сообщили, что почки, легкие и печень основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не были повреждены, что говорит об отсутствии токсикантов в его организме.