СК организовал проверку в связи с заявлением о возможном покушении на Навального

Алексей Навальный потерял сознание при перелете из Томска в Москву 20 августа. Его экстренно госпитализировали в Омске, а через два дня перевезли в берлинскую клинику Charite. Гимади 20 августа сообщил, что юристы ФБК подадут в СК заявление о возбуждении уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК). 1 сентября он же заявил, что ФБК за 12 дней не получил от СК ответа и направил жалобу в Басманный суд.