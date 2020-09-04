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СК организовал проверку в связи с заявлением о возможном покушении на Навального

Ведомости

Центральный аппарат Следственного комитета (СК) поручил Западно-Сибирскому управлению на транспорте провести проверку возможного покушения на жизнь основателя ФБК Алексея Навального в связи с жалобой его сторонников на бездействие следствия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Басманного суда Москвы.

«Обращение передано для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте», – огласила судья содержание поручения. В соответствующем территориальном подразделении СК отказались комментировать эту информацию.

Ранее стало известно, что Басманный суд в пятницу начал рассмотрение жалобы юриста ФБК Вячеслава Гимади на бездействие СК по его обращению о ситуации с Навальным. В пресс-службе суда «Ведомостям» сообщили, что суд отказался принять жалобу сторонников Навального на бездействие органов следствия в ситуации с его госпитализацией.

Алексей Навальный потерял сознание при перелете из Томска в Москву 20 августа. Его экстренно госпитализировали в Омске, а через два дня перевезли в берлинскую клинику Charite. Гимади 20 августа сообщил, что юристы ФБК подадут в СК заявление о возбуждении уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК). 1 сентября он же заявил, что ФБК за 12 дней не получил от СК ответа и направил жалобу в Басманный суд.

В Charite вскоре после госпитализации Навального заявили, что он был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября правительство Германии сообщило, что анализы показали, что политика якобы отравили веществом из группы «Новичок». Российские медики настаивают на том, что следов отравления в организме пациента не нашли ни в омских, ни в московских лабораториях.

Ранее сегодня «РИА «Новости» со ссылкой на главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева сообщили, что почки, легкие и печень основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не были повреждены, что говорит об отсутствии токсикантов в его организме.

Ранее по теме: В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных