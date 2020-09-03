В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального
Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
«В исследованных жидкостях фосфорорганические соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены», – сказал Поцхверия. По его словам, не были обнаружены и другие вещества, не входящие в библиотеку оборудования. Исследование проводилось на масс-спектрометре из США, который может определить 240 000 стандартных наборов веществ, соответствующих электронной базе американского Национального института стандартизации, объяснил он.
Указал на отсутствие ядов в крови и моче Навального также заведующий отделением острых отравлений больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска Александр Сабаев. Он отметил, что в первые восемь часов с момента госпитализации Навального было проведено химико-токсикологическое исследование в трех независимых лабораториях. «Никаких токсикантов, включая такие сильные яды, как фосфорорганические соединения, ни в крови, ни в моче выявлено не было», ‒ подчеркнул врач.
По его словам, клиническая картина, характерная при отравлении веществами группы ингибиторов холинэстеразы, у политика отсутствовала. Проявления заболевания скорее свидетельствовали о тяжелом метаболическом синдроме, объяснил Сабаев. Кроме того, фосфорорганические соединения токсичны и, как правило, использовать их для отравления одного человека не представляется возможным, так как будут задействованы и другие находящиеся рядом с ним лица, добавил он.
2 сентября правительство Германии заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок». Ранее российские врачи не обнаружили в анализах Навального следы отравляющих веществ.