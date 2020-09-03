В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

По его словам, клиническая картина, характерная при отравлении веществами группы ингибиторов холинэстеразы, у политика отсутствовала. Проявления заболевания скорее свидетельствовали о тяжелом метаболическом синдроме, объяснил Сабаев. Кроме того, фосфорорганические соединения токсичны и, как правило, использовать их для отравления одного человека не представляется возможным, так как будут задействованы и другие находящиеся рядом с ним лица, добавил он.