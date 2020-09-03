Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Ведомости

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».

«В исследованных жидкостях фосфорорганические соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены», – сказал Поцхверия. По его словам, не были обнаружены и другие вещества, не входящие в библиотеку оборудования. Исследование проводилось на масс-спектрометре из США, который может определить 240 000 стандартных наборов веществ, соответствующих электронной базе американского Национального института стандартизации, объяснил он.

Указал на отсутствие ядов в крови и моче Навального также заведующий отделением острых отравлений больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска Александр Сабаев. Он отметил, что в первые восемь часов с момента госпитализации Навального было проведено химико-токсикологическое исследование в трех независимых лабораториях. «Никаких токсикантов, включая такие сильные яды, как фосфорорганические соединения, ни в крови, ни в моче выявлено не было», ‒ подчеркнул врач.

По его словам, клиническая картина, характерная при отравлении веществами группы ингибиторов холинэстеразы, у политика отсутствовала. Проявления заболевания скорее свидетельствовали о тяжелом метаболическом синдроме, объяснил Сабаев. Кроме того, фосфорорганические соединения токсичны и, как правило, использовать их для отравления одного человека не представляется возможным, так как будут задействованы и другие находящиеся рядом с ним лица, добавил он.

2 сентября правительство Германии заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок». Ранее российские врачи не обнаружили в анализах Навального следы отравляющих веществ.

Ранее по теме: Песков заявил об отсутствии поводов обвинять Россию в деле Навального

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных