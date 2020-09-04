Никиту Белых этапировали в Киров как свидетеля по делу о служебных квартирах
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, осужденного за взятку, этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по не связанному с ним делу. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Белых Андрей Грохотов.
По словам Грохотова, Белых сейчас находится в следственном изоляторе в Кирове. Собеседник агентства добавил, что приедет к своему подзащитному на следующей неделе. Адвокат отметил, что предпосылок к изменению процессуального статуса бывшего губернатора Кировской области нет. До этапирования Белых отбывал наказание исправительной колонии №5 села Клекотки Рязанской области.
Никита Белых был задержан по обвинению в получении взяток в 2016 г. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отстранил его от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. Пресненский суд 1 февраля 2018 г. приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн руб. за получение взятки в 400 000 евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. По эпизоду получения взятки в 200 000 евро от предпринимателя Альберта Ларицкого Белых был оправдан.
Депутат Кировской городской думы Альберт Бикалюк в социальных сетях со ссылкой на свои источники сообщил, что уголовное дело расследуется по поводу служебных квартир для бюджетников, за которые областные власти заплатили в виде капитализации Кировской региональной ипотечной корпорации. В следственном управлении СКР по Кировской области «Интерфаксу» подтвердили факт расследования по факту выделения бюджетных средств на докапитализацию корпорации, но отказались предоставить другие данные предварительного следствия, сославшись на его тайну.