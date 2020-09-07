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В Германии ответили на запрос врачей России о новом обследовании Навального

Ведомости

Новое обследование основателя ФБК Алексея Навального можно провести только с разрешения родственников, заявили в Федеральной ассоциации врачей Германии в ответ на запрос российских врачей, передает ТАСС.

«Новое обследование, согласно германскому законодательству, могут санкционировать только родственники», ‒ сказал агентству представитель ассоциации в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее обращение Национальной медицинской палаты России.

В немецкой ассоциации также отметили, что обеспокоены состоянием здоровья Навального и поддерживают требование правительства Германии к российским властям, чтобы те прояснили обстоятельства, которые привели к «опасному для жизни заболеванию».

О том, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок», правительство Германии заявило 2 сентября. Тогда канцлер страны Ангела Меркель потребовала от Москвы официальных объяснений произошедшего. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Генпрокуратура пока не получила от минюста Германии ответа на свой запрос о данных обследования Навального. Он подчеркивал, что без этой информации российская сторона не может давать каких-либо комментариев.

Навальный с 22 августа находится в берлинской клинике «Шарите». 20 августа он почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. После посадки самолета в Омске он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных