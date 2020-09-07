В Германии ответили на запрос врачей России о новом обследовании Навального
Новое обследование основателя ФБК Алексея Навального можно провести только с разрешения родственников, заявили в Федеральной ассоциации врачей Германии в ответ на запрос российских врачей, передает ТАСС.
«Новое обследование, согласно германскому законодательству, могут санкционировать только родственники», ‒ сказал агентству представитель ассоциации в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее обращение Национальной медицинской палаты России.
В немецкой ассоциации также отметили, что обеспокоены состоянием здоровья Навального и поддерживают требование правительства Германии к российским властям, чтобы те прояснили обстоятельства, которые привели к «опасному для жизни заболеванию».
О том, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок», правительство Германии заявило 2 сентября. Тогда канцлер страны Ангела Меркель потребовала от Москвы официальных объяснений произошедшего. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Генпрокуратура пока не получила от минюста Германии ответа на свой запрос о данных обследования Навального. Он подчеркивал, что без этой информации российская сторона не может давать каких-либо комментариев.
Навальный с 22 августа находится в берлинской клинике «Шарите». 20 августа он почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. После посадки самолета в Омске он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому.