Счетная палата проверит выплаты медработникам за работу с COVID-19

Ранее по поручению президента России Владимира Путина были введены стимулирующие выплаты для медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом. Выплата врачам стационаров составила 80 000 руб. в месяц, среднему медперсоналу – 50 000 руб., младшему – 25 000 руб. Врачи скорой помощи могли получить выплату в размере 50 000 руб., средний и младший медперсонал и водители скорой – по 25 000 руб. в месяц. Медики смогут получать выплаты до конца 2020 г.