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Счетная палата проверит выплаты медработникам за работу с COVID-19

Ведомости

Счетная палата проверит использование средств федерального бюджета, выделенных на стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, говорится на сайте ведомства.

Объектами проверок Счетной палаты станут Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство, органы государственной власти регионов и медорганизации.

Ранее по поручению президента России Владимира Путина были введены стимулирующие выплаты для медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом. Выплата врачам стационаров составила 80 000 руб. в месяц, среднему медперсоналу – 50 000 руб., младшему – 25 000 руб. Врачи скорой помощи могли получить выплату в размере 50 000 руб., средний и младший медперсонал и водители скорой – по 25 000 руб. в месяц. Медики смогут получать выплаты до конца 2020 г.

Ранее по теме: Мишустин направил 22 млрд рублей на выплаты медикам

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных