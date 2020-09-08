Суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП
Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, пишут «РИА Новости». 8 сентября в Пресненском суде Москвы в 11.00 началось оглашение приговора по делу актера.
«Управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека», – заявила судья Елена Абрамова. Суд исходит из того, что Ефремов не признал вину.
Согласно Уголовному кодексу, Ефремову за причинение смерти по неосторожности грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. 3 сентября гособвинение посчитало вину Ефремова доказанной экспертизами, видеоматериалами, показаниями свидетелей, запросив 11 лет лишения свободы.
В тот же день актер, выступая на суде с последним словом, признал свою вину в аварии. Его адвокат Эльман Пашаев рассчитывает на приговор от шести до восьми лет, а сам актер считает, что ему дадут восемь лет лишения свободы.
По данным следствия, 8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого, предположительно, находился актер Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель скончался в больнице от полученных травм.