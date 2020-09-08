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Суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП

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Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, пишут «РИА Новости». 8 сентября в Пресненском суде Москвы в 11.00 началось оглашение приговора по делу актера.

«Управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека», – заявила судья Елена Абрамова. Суд исходит из того, что Ефремов не признал вину.

Согласно Уголовному кодексу, Ефремову за причинение смерти по неосторожности грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. 3 сентября гособвинение посчитало вину Ефремова доказанной экспертизами, видеоматериалами, показаниями свидетелей, запросив 11 лет лишения свободы.

В тот же день актер, выступая на суде с последним словом, признал свою вину в аварии. Его адвокат Эльман Пашаев рассчитывает на приговор от шести до восьми лет, а сам актер считает, что ему дадут восемь лет лишения свободы.

По данным следствия, 8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого, предположительно, находился актер Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель скончался в больнице от полученных травм.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных