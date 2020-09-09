Венесуэла проведет испытания российской вакцины от коронавируса

8 сентября первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась научным центром им. Гамалеи, поступила в гражданский оборот, сообщал Минздрав. Ожидается, что массовое производство препарата может начаться в сентябре 2020 г. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила, что российскую вакцину пожелали приобрести 27 стран, среди которых Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла и Казахстан.