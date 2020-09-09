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Венесуэла проведет испытания российской вакцины от коронавируса

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Венесуэла в сентябре получит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для проведения клинических испытаний, сообщил президент страны Николас Мадуро.

«В сентябре прибудет первая вакцина, из России, для клинических испытаний», – цитирует Мадуро «РИА Новости». Президент добавил, что обсудит с руководством Национальной избирательной комиссии возможность провакцинировать всех 14 400 кандидатов в депутаты Национальной ассамблеи на предстоящих выборах.

Ранее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрар сообщил, что Россия направит Мексике 2000 доз вакцины от коронавируса для проведения клинических испытаний.

8 сентября первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась научным центром им. Гамалеи, поступила в гражданский оборот, сообщал Минздрав. Ожидается, что массовое производство препарата может начаться в сентябре 2020 г. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила, что российскую вакцину пожелали приобрести 27 стран, среди которых Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла и Казахстан.

Ранее по теме: Россия отправит в Мексику 2000 доз вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных