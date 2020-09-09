Венесуэла проведет испытания российской вакцины от коронавируса
Венесуэла в сентябре получит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для проведения клинических испытаний, сообщил президент страны Николас Мадуро.
«В сентябре прибудет первая вакцина, из России, для клинических испытаний», – цитирует Мадуро «РИА Новости». Президент добавил, что обсудит с руководством Национальной избирательной комиссии возможность провакцинировать всех 14 400 кандидатов в депутаты Национальной ассамблеи на предстоящих выборах.
Ранее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрар сообщил, что Россия направит Мексике 2000 доз вакцины от коронавируса для проведения клинических испытаний.
8 сентября первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась научным центром им. Гамалеи, поступила в гражданский оборот, сообщал Минздрав. Ожидается, что массовое производство препарата может начаться в сентябре 2020 г. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила, что российскую вакцину пожелали приобрести 27 стран, среди которых Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла и Казахстан.