Тихановская призвала россиян не поддаваться влиянию пропаганды

«Российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко», — сказала Тихановская. По ее словам, президент Беларуси участвовал в выборах президента в 2020 г. «без шансов на переизбрание» и поддержки народа из-за «многолетнего кризиса в экономике» и «неготовности граждан мириться с отсутствием базовых прав и свобод». Из-за этого Лукашенко выбрал тактику не допускать до выборов независимых кандидатов, а также отказываться от международных наблюдателей, заявила Тихановская, отметив, что результаты выборов были сфальсифицированы. В своем обращении она также заявила о давлении на членов избирательных комиссий.