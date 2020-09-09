Тихановская призвала россиян не поддаваться влиянию пропаганды
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором призвала россиян не поддаваться влиянию российской пропаганды. Видеозапись опубликовал телеграм-канал «Пул первой».
«Российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко», — сказала Тихановская. По ее словам, президент Беларуси участвовал в выборах президента в 2020 г. «без шансов на переизбрание» и поддержки народа из-за «многолетнего кризиса в экономике» и «неготовности граждан мириться с отсутствием базовых прав и свобод». Из-за этого Лукашенко выбрал тактику не допускать до выборов независимых кандидатов, а также отказываться от международных наблюдателей, заявила Тихановская, отметив, что результаты выборов были сфальсифицированы. В своем обращении она также заявила о давлении на членов избирательных комиссий.
Она также напомнила о требованиях протестующих. Среди них:
уход Лукашенко и проведение прозрачных выборов с участием всех кандидатов;
освобождение всех политзаключений;
расследование в связи с действиями белорусских властей.
Тихановская подчеркнула, что белорусы признательны тем россиянам, которые поддерживают борьбу белорусского народа за свободу. Она поблагодарила независимых журналистов и блогеров «за внимание к происходящему в нашей стране, за готовность разговаривать с простыми белорусами – и транслировать их мнения». По ее мнению, это помогает снижать эффект российской и белорусской пропаганды и помешать настроить народы друг против друга.