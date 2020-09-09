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Тихановская призвала россиян не поддаваться влиянию пропаганды

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором призвала россиян не поддаваться влиянию российской пропаганды. Видеозапись опубликовал телеграм-канал «Пул первой».

«Российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко», — сказала Тихановская. По ее словам, президент Беларуси участвовал в выборах президента в 2020 г. «без шансов на переизбрание» и поддержки народа из-за «многолетнего кризиса в экономике» и «неготовности граждан мириться с отсутствием базовых прав и свобод». Из-за этого Лукашенко выбрал тактику не допускать до выборов независимых кандидатов, а также отказываться от международных наблюдателей, заявила Тихановская, отметив, что результаты выборов были сфальсифицированы. В своем обращении она также заявила о давлении на членов избирательных комиссий.

Она также напомнила о требованиях протестующих. Среди них:

  • уход Лукашенко и проведение прозрачных выборов с участием всех кандидатов;

  • освобождение всех политзаключений;

  • расследование в связи с действиями белорусских властей.

Тихановская подчеркнула, что белорусы признательны тем россиянам, которые поддерживают борьбу белорусского народа за свободу. Она поблагодарила независимых журналистов и блогеров «за внимание к происходящему в нашей стране, за готовность разговаривать с простыми белорусами – и транслировать их мнения». По ее мнению, это помогает снижать эффект российской и белорусской пропаганды и помешать настроить народы друг против друга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных