Выплаты сотрудникам домов-интернатов планируют продлить до 15 октября

Ранее выплаты медработникам были введены на 3 месяца – с 15 апреля по 15 июля 2020 гг. Затем их продлили до 15 сентября. Выплата для врачей домов-интернатов составляет 40 000 руб. за смену в 14 дней, при обнаружении в учреждении коронавируса — 60 000 руб. Средний медперсонал, педагоги и соцработники получают по 25 тыс. руб. За смену и по 35 тыс. руб. При работе с зараженными коронавирусом. Младший медперсонал за смену в 14 дней получает 15 тыс. руб. и 20 тыс. руб. при работе с больными коронавирусом, технический персонал по 10 000 и 15 000 руб. соответственно.