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Выплаты сотрудникам домов-интернатов планируют продлить до 15 октября

Ведомости

Стимулирующие выплаты работникам домов-интернатов, которые работают по сменам в 14 дней в условиях карантина, планируется продлить еще на месяц — до 15 октября 2020 года, сообщил ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.

Согласно проекту, для продления выплат понадобятся дополнительно почти 1,9 млрд руб., общая сумма расходов составит более 15 млрд руб. В проекте постановления отмечается, что в некоторых регионах нахватает средств для выплат соцработникам. Минтруд ранее сообщал, что работники соцучреждений стационарного типа получили в период пандемии около 9 млрд руб. выплат за работу в карантине.

Ранее выплаты медработникам были введены на 3 месяца – с 15 апреля по 15 июля 2020 гг. Затем их продлили до 15 сентября. Выплата для врачей домов-интернатов составляет 40 000 руб. за смену в 14 дней, при обнаружении в учреждении коронавируса — 60 000 руб. Средний медперсонал, педагоги и соцработники получают по 25 тыс. руб. За смену и по 35 тыс. руб. При работе с зараженными коронавирусом. Младший медперсонал за смену в 14 дней получает 15 тыс. руб. и 20 тыс. руб. при работе с больными коронавирусом, технический персонал по 10 000 и 15 000 руб. соответственно.

Ранее по теме: Мишустин предложил продлить стимулирующие выплаты медикам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных