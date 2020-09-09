Глава «Ростеха» сделал прививку от коронавируса

«Вакцину перенес в целом нормально, поначалу небольшое недомогание было – это нормально, мне сказали», – подтвердил Чемезов. Он добавил, что сейчас его состояние нормальное, он работает и занимается спортом без ограничений. Чемезов заверил, что его организм уже начал вырабатывать антитела и формировать иммунитет против коронавируса.