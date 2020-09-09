Глава «Ростеха» сделал прививку от коронавируса
Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сделал прививку от коронавируса, передает «РИА Новости». По словам топ-менеджера, сперва после вакцинации он чувствовал небольшое недомогание, но сейчас он нормально себя чувствует.
«Вакцину перенес в целом нормально, поначалу небольшое недомогание было – это нормально, мне сказали», – подтвердил Чемезов. Он добавил, что сейчас его состояние нормальное, он работает и занимается спортом без ограничений. Чемезов заверил, что его организм уже начал вырабатывать антитела и формировать иммунитет против коронавируса.
Ранее прививки от коронавируса сделали ряд высокопоставленных российских чиновников. Среди них министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Курской области Роман Старовойт, глава ЛДПР Владимир Жириновский. Российскую вакцину испытал на себе также премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V». Ее разработал научный центр им. Гамалеи. 8 сентября первая партия вакцины поступила в гражданский оборот.