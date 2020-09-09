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Глава «Ростеха» сделал прививку от коронавируса

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Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сделал прививку от коронавируса, передает «РИА Новости». По словам топ-менеджера, сперва после вакцинации он чувствовал небольшое недомогание, но сейчас он нормально себя чувствует.

«Вакцину перенес в целом нормально, поначалу небольшое недомогание было – это нормально, мне сказали», – подтвердил Чемезов. Он добавил, что сейчас его состояние нормальное, он работает и занимается спортом без ограничений. Чемезов заверил, что его организм уже начал вырабатывать антитела и формировать иммунитет против коронавируса.

Ранее прививки от коронавируса сделали ряд высокопоставленных российских чиновников. Среди них министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Курской области Роман Старовойт, глава ЛДПР Владимир Жириновский. Российскую вакцину испытал на себе также премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V». Ее разработал научный центр им. Гамалеи. 8 сентября первая партия вакцины поступила в гражданский оборот.

Ранее по теме: Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных