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Адвокат Ефремова опроверг информацию о своем отстранении от дела

Ведомости

Адвокат осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию об отказе артиста от его услуг. По его словам, он сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор, при этом краткая уже подана.

«Это глупость, информация не соответствует действительности», – цитирует «РИА Новости» Пашаева. Об отказе Ефремова от услуг адвоката ранее агентству заявила правозащитница Марина Литвинович. Она рассказала, что сам Ефремов сообщил ей и ее коллегам об отказе от услуг Пашаева, которому он якобы дал понять, что недоволен работой защитника.

Ранее Ефремов решил отказаться от своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, объяснив, что намерен нанять других защитников, которые будут «посильнее». При этом Пашаева и Шаргородскую хотел оставить в качестве консультантов. Позднее Ефремов вновь заключил соглашение о своей защите с Эльманом Пашаевым.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. Защита Ефремова обжаловала приговор.

Ранее по теме: Оглашение приговора Ефремову. Фотогалерея

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных