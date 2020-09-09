Адвокат Ефремова опроверг информацию о своем отстранении от дела
Адвокат осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию об отказе артиста от его услуг. По его словам, он сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор, при этом краткая уже подана.
«Это глупость, информация не соответствует действительности», – цитирует «РИА Новости» Пашаева. Об отказе Ефремова от услуг адвоката ранее агентству заявила правозащитница Марина Литвинович. Она рассказала, что сам Ефремов сообщил ей и ее коллегам об отказе от услуг Пашаева, которому он якобы дал понять, что недоволен работой защитника.
Ранее Ефремов решил отказаться от своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, объяснив, что намерен нанять других защитников, которые будут «посильнее». При этом Пашаева и Шаргородскую хотел оставить в качестве консультантов. Позднее Ефремов вновь заключил соглашение о своей защите с Эльманом Пашаевым.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. Защита Ефремова обжаловала приговор.